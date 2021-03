Michelle Hunziker | il dolore sugli anni più bui | “Scrissero che ero posseduta da Satana”

(Di lunedì 29 marzo 2021)oggi è una donna felice, di successo e circondata da una famiglia che la ama. Non è sempre stato così: la conduttrice ha vissuto momenti estremamente difficili in passato -alcuni raccontati in un libro autobiografico- e lei stessa, di recente, ha raccontato di essere stata vittima di forti attacchi da parte dei media, che lei stessa ha definito più violenti e difficili da accettare di quelli da parte degli hater sui social.: ildei 20-30In un’accorata intervista a Il Corriere della Sera,ha ricordato un periodo difficile della sua vita: quello tra i 20 e i 30. Se, da una parte, fu questo il periodo in cui visse la storia d’amore con Eros Ramazzotti (padre ...

