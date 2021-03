Michelle Hunziker | Ho sofferto quando mi dissero che ero posseduta da Satana

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 29 marzo 2021) Novella Toloni Nell'ultima intervista rilasciata al Corriere, la conduttrice ha raccontato le difficoltà degli esordi della sua carriera tra discriminazione e attenzione morbosa della stampa È pronta a tornare in televisione, ma alla vigilia dell'esordio alla guida di Striscia la Notiziasi toglie qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice riprende il suo posto dietro il bancone del tg satirico al fianco di Gerry Scotti e nell'intervista rilasciata al Corriere parla del suo passato. Quello in cui per emergere ha dovuto combattere: "Ho dovuto lottare per far capire che volevo essere altro oltre a una bella forma. Sapevo che piaceva che io fossi sexy, ma cercavo sempre di pormi anche in una chiave ironica e auto ironica". In un momento in cui bullismo e body shaming dilagano sul web e sui social, ...