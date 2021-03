Miami Open | si ferma al terzo turno il cammino di Lorenzo Musetti

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sialil percorso dial. L’azzurro, nel primo Masters 1000 della stagione, cede il passo contro Marin Cilic. Per il tennis italiano, oltre a Jannik Sinner, rimane in gara dunque il soloSonego, che questa sera affronterà per un posto agli ottavi di finale il colombiano Galàn.non riesce a conquistare per la seconda volta in carriera gli ottavi di finale a livello Masters 1000. Il next gen toscano si è dovuto arrendere, nel pomeriggio, al croato Cilic. Il numero 45 del mondo ha fatto sua la partita con lo score di 6-3 6-4 dopo 1h e 14 minuti. Per lui, adesso, al prossimoci sarà uno tra il russo Rublev e l’ungherese Fucsovics. ...

Advertising

80yeye80 : RT @VinceMartucci: Peccato: Musetti sperimenta il gradino più alto e perde senza chance contro l’ex n.3 del mondo Cilic, finalista di tre S… - VinceMartucci : Peccato: Musetti sperimenta il gradino più alto e perde senza chance contro l’ex n.3 del mondo Cilic, finalista di… - farahrkassem : @mo7am @Ons_Jabeur Miami open* - DarioPuppo : “Miami Open, Sinner e le scuderie del tennis!” Vi aspetto a “In Diretta con lo Sport”. Oggi alle 14:00 su… - SportsChatPlace : Miami Open: Marin Cilic vs. Lorenzo Musetti 3/29/21 Tennis Prediction -

Ultime Notizie dalla rete : Miami Open

Sesta giornata di grande tennis al "", primo ATP Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium. Lorenzo Musetti , 94 ATP, esce di scena al 3° turno, battuto 6 - 3, 6 - 4 in un'ora ...DIRETTA2021: PARTITE AL VIA, SI GIOCA! Stanno per prendere il via i match che ci accompagneranno nella diretta del2021 . L'assenza dei big three aveva già aperto le porte a una ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 4-6 GAME SET AND MATCH MARIN CILIC! 40-15 Ottima prima di Cilic. 30-15 Scappa via il back di Musetti che si innervosisce dopo una buona rispo ...Finisce al 3° turno la corsa di Lorenzo Musetti al Masters di Miami: l'azzurro è stato battuto 6-3, 6-4 da Marin Cilic, ex numero 3 del mondo. Questa notte in campo Lorenzo Sonego contro il colombiano ...