Miami | Musetti si ferma al terzo turno | Cilic si impone 6 - 3 6 - 4

Advertising

SkySport : Sinner, colpo strepitoso a Miami contro Khachanov ? ATP Miami Il programma di oggi su Sky ? - WeAreTennisITA : Musetti supera il debutto a Miami ?????? Gioca bene Lorenzo e batte l'americano Michael Mmoh ottenendo la prima vitto… - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #Masters1000 #Miami #Musetti si ferma al terzo turno - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: ?? #AtpMiami: #Musetti si ferma al terzo turno, vince #Cilic L'azzurro cede al croato in due set #tennis @federtennis https… - sportli26181512 : ATP Miami: Musetti eliminato al 3° turno, Cilic vince 6-3, 6-4: Finisce al 3° turno la corsa di Lorenzo Musetti al… -

Ultime Notizie dalla rete : Miami Musetti

Nel terzo turno del Masters 1000 di(5.500.000 dollari, cemento) Lorenzo, 19 anni, è stato battuto 6 - 3 6 - 4 in un'ora e quindici dal croato Marin Cilic, numero 45 al mondo.Si ferma al terzo turno la corsa di Lorenzoal torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 3.343.785 dollari). L'azzurro, numero 94 del mondo, cede al croato Marin Cilic, numero 45 del ranking Atp, con il punteggio di 6 - 3, ...Tennis, finisce l'avventura di Lorenzo Musetti all'Atp di Miami. Il giovane tennista azzurro ha perso 2-0 contro Marin Cilic (6-3 e 6-4 nei due set), lasciando così la competizione nel turno che ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 4-6 GAME SET AND MATCH MARIN CILIC! 40-15 Ottima prima di Cilic. 30-15 Scappa via il back di Musetti che si innervosisce dopo una buona rispo ...