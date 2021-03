“Mi hanno chiamato, sono felicissimo”. Pierpaolo Pretelli ormai ‘pezzo grosso’: la nuova avventura non è per tutti (Di lunedì 29 marzo 2021) Grande notizia per i fan di Pierpaolo Pretelli. È stato lo stesso ex gieffino, di cui in questi giorni si sta parlando molto per gli strascichi del suo flirt dentro la Casa con Elisabetta Gregoraci, a farlo sapere. Il modello, divenuto famoso anche e soprattutto grazie alla sua apparizione come velino a Striscia La Notizia, ha senza dubbio bisogno di positività in questo momento. La sua storia con Giulia Salemi, infatti, è più solida di quanto potesse sembrare inizialmente. Ma qualche like lasciato dalla Gregoraci ai post dei ‘Gregorelli’ ha fatto arrabbiare Pierpaolo che ha chiesto apertamente alla showgirl di smetterla. L’ex moglie di Flavio Briatore ha risposto con una foto inequivocabile di lei che con l’indice davanti alla bocca fa segno di tacere. Botta e risposta dalle quali, almeno per un po’, Pretelli potrà ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Grande notizia per i fan di. È stato lo stesso ex gieffino, di cui in questi giorni si sta parlando molto per gli strascichi del suo flirt dentro la Casa con Elisabetta Gregoraci, a farlo sapere. Il modello, divenuto famoso anche e soprattutto grazie alla sua apparizione come velino a Striscia La Notizia, ha senza dubbio bisogno di positività in questo momento. La sua storia con Giulia Salemi, infatti, è più solida di quanto potesse sembrare inizialmente. Ma qualche like lasciato dalla Gregoraci ai post dei ‘Gregorelli’ ha fatto arrabbiareche ha chiesto apertamente alla showgirl di smetterla. L’ex moglie di Flavio Briatore ha risposto con una foto inequivocabile di lei che con l’indice davanti alla bocca fa segno di tacere. Botta e risposta dalle quali, almeno per un po’,potrà ...

