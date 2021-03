“Mi è successo di nuovo, non lo sa nessuno…”. Incidente per Barbara D’Urso: l’annuncio in diretta (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella giornata di lunedì 29 marzo Barbara D’Urso è tornata in onda con il suo programma ‘Pomeriggio Cinque’, dopo la pausa consueta del weekend. Prima di iniziare la nuova settimana, circa dieci minuti prima dà sempre alcune anticipazioni succulenti su cosa accadrà poi in puntata. E qui ha annunciato una notizia inaspettata, che ha lasciato senza parole i telespettatori. La padrona di casa ha rivelato di aver avuto un Incidente nelle scorse ore, ma non ha messo da parte la sua ironia. Ci ha anche voluto scherzare su, ma sicuramente ha rischiato di avere problemi più seri. Carmelita ha tra l’altro rivelato che si tratta per l’esattezza del terzo Incidente simile e la speranza del pubblico è che sia anche l’ultima. Barbara D’Urso ha fornito alcune novità sul cantante Gianni Morandi e, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella giornata di lunedì 29 marzoè tornata in onda con il suo programma ‘Pomeriggio Cinque’, dopo la pausa consueta del weekend. Prima di iniziare la nuova settimana, circa dieci minuti prima dà sempre alcune anticipazioni succulenti su cosa accadrà poi in puntata. E qui ha annunciato una notizia inaspettata, che ha lasciato senza parole i telespettatori. La padrona di casa ha rivelato di aver avuto unnelle scorse ore, ma non ha messo da parte la sua ironia. Ci ha anche voluto scherzare su, ma sicuramente ha rischiato di avere problemi più seri. Carmelita ha tra l’altro rivelato che si tratta per l’esattezza del terzosimile e la speranza del pubblico è che sia anche l’ultima.ha fornito alcune novità sul cantante Gianni Morandi e, ...

Advertising

rtl1025 : Dopo il successo di #Dieci presentato a #Sanremo2021, @NaliOfficial presenta il nuovo album #Nuda10 ?????? Qui i Top… - KSP_Reportages : Straordinaria vittoria di Kremers a Sarno Durante un week-end molto combattuto sul nuovo tracciato di Sarno, il Bir… - hope00__ : tra meno di un mese faccio 21 anno. come cazzo è successo? non ci voglio credere. se me lo fanno festeggiare di nuovo chiusa a casa sbotto. - Novella_2000 : Tommaso Zorzi: “Successo de L’isola? Merito mio, di Ilary, di Elettra e di Iva”, poi dà qualche spoiler sul suo nuo… - mlpedo1 : RT @unozerozer0: @myrtamerlino -