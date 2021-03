“Mi dispiace tanto per lei”. Pierpaolo Pretelli deluso per quello che sta succedendo a Giulia Salemi (Di lunedì 29 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli, la confessione arriva solo oggi. L’ex gieffino ha parlato ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Radio Radio’ di Giada Di Miceli durante il programma Non Succederà Più. Rivelazioni interessanti non solo sulla relazione con l’inquilina del GF Vip 5, ora fidanzata, Giulia Salemi, ma anche su alcuni dettagli in merito al rapporto dell’influencer con la famiglia Pretelli. Una coppia che ha fatto innamorare i fan, ma che ha anche diviso più volte l’opinione pubblica. Forse alla luce di quel rapporto “speciale” ma sempre e solo amichevole vissuto all’interno della casa tra Pierpaolo e EliGreg, o forse perchè per ogni coppia Vip il chiacchiericcio sembra essere una strada ‘obbligata’, resta il fatto che le parole di Pretelli hanno rivelato qualcosa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021), la confessione arriva solo oggi. L’ex gieffino ha parlato ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Radio Radio’ di Giada Di Miceli durante il programma Non Succederà Più. Rivelazioni interessanti non solo sulla relazione con l’inquilina del GF Vip 5, ora fidanzata,, ma anche su alcuni dettagli in merito al rapporto dell’influencer con la famiglia. Una coppia che ha fatto innamorare i fan, ma che ha anche diviso più volte l’opinione pubblica. Forse alla luce di quel rapporto “speciale” ma sempre e solo amichevole vissuto all’interno della casa trae EliGreg, o forse perchè per ogni coppia Vip il chiacchiericcio sembra essere una strada ‘obbligata’, resta il fatto che le parole dihanno rivelato qualcosa ...

