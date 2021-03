Meteo Roma: previsioni di martedì 30 marzo, sole sulla Capitale (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Meteo di Roma per la giornata di domani, martedì 30 marzo 2021, mostra un cielo sereno e soleggiato come quello di oggi, lunedì 29 marzo 2021. Le previsioni per domani sono quindi molto positive, del resto il Meteo dovrebbe restare stabile almeno fino all’inizio del prossimo mese. Le condizioni generali saranno sempre positive dal punto di vista metereologico. Le temperature saranno anch’esse stabili, infatti si aggireranno sui 20°C. Sarà questa la temperatura massima e verrà raggiunta nel corso delal giornata di ieri. previsioni Meteo di martedì 30 marzo a Roma Almeno fino a metà della settimana il bel tempo la farà da padrona sulla ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Ildiper la giornata di domani,302021, mostra un cielo sereno eggiato come quello di oggi, lunedì 292021. Leper domani sono quindi molto positive, del resto ildovrebbe restare stabile almeno fino all’inizio del prossimo mese. Le condizioni generali saranno sempre positive dal punto di vista metereologico. Le temperature saranno anch’esse stabili, infatti si aggireranno sui 20°C. Sarà questa la temperatura massima e verrà raggiunta nel corso delal giornata di ieri.di30Almeno fino a metà della settimana il bel tempo la farà da padrona...

