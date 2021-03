Meteo Roma del 29-03-2021 ore 20:10 (Di lunedì 29 marzo 2021) Meteo Henry trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord di Cherry sereni o poco nuvolosi al mattino nel corso del pomeriggio Ampi spazi di sereno su tutti i settori in serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo pienamente stabile al centro qualche addensamento in più se costieri tirannici al mattino altro vincelli risulteranno sireni al pomeriggio stabilità diffusa con tempo stabile asciutto in serata i cieli risulteranno poco nuvolosi sulla Lazio condizioni Meteo stazionarie altrove al sud giornata all’insegna della stabilità al mattino qualche nube sui settori costieri tirrenici su quelli adriatici della Puglia al pomeriggio locale instabilità sul Basilicata e Sila ma senza fenomeni di rilievo associati cieli del tutto sereni nelle ore notturne sui settori peninsulare che su quelli insulari temperature ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021)Henry trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord di Cherry sereni o poco nuvolosi al mattino nel corso del pomeriggio Ampi spazi di sereno su tutti i settori in serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo pienamente stabile al centro qualche addensamento in più se costieri tirannici al mattino altro vincelli risulteranno sireni al pomeriggio stabilità diffusa con tempo stabile asciutto in serata i cieli risulteranno poco nuvolosi sulla Lazio condizionistazionarie altrove al sud giornata all’insegna della stabilità al mattino qualche nube sui settori costieri tirrenici su quelli adriatici della Puglia al pomeriggio locale instabilità sul Basilicata e Sila ma senza fenomeni di rilievo associati cieli del tutto sereni nelle ore notturne sui settori peninsulare che su quelli insulari temperature ...

