METEO Italia. Arriva l’anticiclone africano, ma da Pasqua grande ribaltone (Di lunedì 29 marzo 2021) METEO SINO AL 4 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Dopo i piccoli disturbi del weekend. Ora il METEO si va stabilizzando e la struttura anticiclonica ritrova linfa vitale, rafforzandosi non solo sul Mediterraneo ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale. Le temperature sono attese in salita, con clima decisamente primaverile. Il campo di alta pressione è supportato dalla rimonta di correnti calde di origine sub-tropicale. Oltre al METEO stabile, le temperature saliranno su valori ben superiori alla norma, addirittura tipici del mese di maggio entro metà settimana quando si raggiungeranno punte localmente superiori ai 25 gradi. La solidità dell’anticiclone subtropicale si protrarrà sino almeno a giovedì 1° aprile, poi si osserverà un indebolimento dell’alta pressione preludio al cambiamento del ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 29 marzo 2021)SINO AL 4 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Dopo i piccoli disturbi del weekend. Ora ilsi va stabilizzando e la struttura anticiclonica ritrova linfa vitale, rafforzandosi non solo sul Mediterraneo ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale. Le temperature sono attese in salita, con clima decisamente primaverile. Il campo di alta pressione è supportato dalla rimonta di correnti calde di origine sub-tropicale. Oltre alstabile, le temperature saliranno su valori ben superiori alla norma, addirittura tipici del mese di maggio entro metà settimana quando si raggiungeranno punte localmente superiori ai 25 gradi. La solidità delsubtropicale si protrarrà sino almeno a giovedì 1° aprile, poi si osserverà un indebolimento dell’alta pressione preludio al cambiamento del ...

