Meteo Italia al 12 aprile | forte PEGGIORAMENTO e freddo

(Di lunedì 29 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Ancora qualche giorno di bel tempo, tra l’altro bel tempo tardo primaverile, dopodiché il quadroclimatico registrerà pesanti cambiamenti. Cambiamenti dettati dallo spostamento dell’Alta Pressione verso ovest, non solo, dovrebbe estendersi in direzione nord e così facendo andrà a pescare aria fredda direttamente dal Circolo Polare Artico. In primis avremo delle infiltrazioni instabili che già a Pasqua dovrebbero far peggiorare la situazione, dopodiché dovremo valutare attentamente la traiettoria dell’irruzione perché potrebbe avere ripercussioni più o meno dirette sulle nostre regioni. A tal proposito permangono differenze modellistiche importanti e rispetto a quanto scritto negli ultimi approfondimenti della scorsa settimana dobbiamo dirvi che i centri di calcolo internazionali si sono passati la palla. ...