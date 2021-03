Meteo domani martedì 30 marzo: arriva l’anticiclone africano, clima quasi estivo (Di lunedì 29 marzo 2021) Meteo domani martedì 30 marzo: arriva l’anticiclone africano che porta sull’Italia un improvviso anticipo dell’estate con temperature record Giornata estiva quella di domani sull’Italia, con l’aumento ulteriore delle temperature rispetto a quello registrato in queste ultime ore. La presenza dell’anticiclone africano, come già anticipato nel bollettino Meteo settimanale, si farà sentire già dalle prime ore L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 29 marzo 2021)30che porta sull’Italia un improvviso anticipo dell’estate con temperature record Giornata estiva quella disull’Italia, con l’aumento ulteriore delle temperature rispetto a quello registrato in queste ultime ore. La presenza del, come già anticipato nel bollettinosettimanale, si farà sentire già dalle prime ore L'articolo proviene da Leggilo.org.

