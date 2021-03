Meteo della Settimana Santa di Pasqua 2021: arriva il caldo estivo (Di lunedì 29 marzo 2021) . Le previsioni dal 29 marzo. Entra una Settimana all’insegna del caldo estivo, più che primaverile. L’alta pressione che si è stabilizzata nei giorni scorsi sul Mediterraneo e sull’Italia, portando finalmente tempo primaverile, pur con qualche variabilità, si rafforzerà in questi giorni. Quella che si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 29 marzo 2021) . Le previsioni dal 29 marzo. Entra unaall’insegna del, più che primaverile. L’alta pressione che si è stabilizzata nei giorni scorsi sul Mediterraneo e sull’Italia, portando finalmente tempo primaverile, pur con qualche variabilità, si rafforzerà in questi giorni. Quella che si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Meteo della Meteo, la Settimana Santa sarà al 'caldo' Le previsioni Secondo gli esperti de Il Meteo.it, da lunedì 29 Marzo la pressione tenderà ulteriormente ad aumentare sul bacino del Mediterraneo. L'inizio della settimana infatti, offrirà un ...

Anticiclone africano sul Mediterraneo, caldo con punte fino ai 26 gradi sulla Penisola Vediamo nel dettaglio che tempo ci aspetterà nei prossimi giorni: METEO LUNEDÌ . Giornata stabile e ... banchi di nubi basse sul versante tirrenico della Sardegna e qualche nube sparsa lungo l'...

Meteo: PASQUA e PASQUETTA con BLITZ POLARE! Tornano TEMPORALI, GRANDINE e pure la NEVE. Aggiornamenti iLMeteo.it

Tante novità per Unionbirrai e Birra dell’Anno 2021 Con un nuovo aspetto e tante novità, ma sempre con lo scopo di valorizzare le birre artigianali italiane, Unionbirrai lancia Birra dell’Anno 2021, aprendo le iscrizioni della sedicesima edizione del c ...

