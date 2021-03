Mercato americano positivo (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con segni positivi, in una settimana che sarà caratterizzata dalla volatilità dei mercati, in vista delle festività della Pasqua. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones termina a 33.073 punti, mentre, al contrario, incolore l’S&P-500, che archivia la seduta a 3.975 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,17%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,26%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,20%), utilities (+1,09%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,67%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti energia (-1,23%) e finanziario (-0,93%). Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+2,36%), Merck (+1,36%), Verizon Communication (+1,19%) e Pfizer (+1,18%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su JP Morgan, che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con segni positivi, in una settimana che sarà caratterizzata dalla volatilità dei mercati, in vista delle festività della Pasqua. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones termina a 33.073 punti, mentre, al contrario, incolore l’S&P-500, che archivia la seduta a 3.975 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,17%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,26%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,20%), utilities (+1,09%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,67%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti energia (-1,23%) e finanziario (-0,93%). Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+2,36%), Merck (+1,36%), Verizon Communication (+1,19%) e Pfizer (+1,18%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su JP Morgan, che ...

