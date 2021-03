Mentana ai magistrati che vogliono il vaccino subito: mettetevi in fila dietro agli anziani (Di lunedì 29 marzo 2021) magistrati: dateci i vaccini subito. Non altrimenti si poteva interpretare la nota dell’Associazione nazionale magistrati che protesta contro l’esclusione del comparto giustizia dalle categorie da vaccinare in via prioritaria. magistrati, la nota dell’Anm che minaccia la paralisi dei tribunali “Il Governo considera, dunque, il servizio giustizia – si lagnava l’Anm nella nota – con carattere di minore priorità rispetto ad altri servizi essenziali già sottoposti a vaccinazione, tanto da non ritenere doveroso rafforzare le condizioni che ne consentano la prosecuzione senza l’esposizione a pericolo per gli operatori”. Si passava poi nella nota a minacciare un brusco rallentamento delle attività giudiziarie e dei processi. “L’Anm – concludeva infatti la nota – invita i dirigenti degli uffici giudiziari, con la sollecitudine ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021): dateci i vaccini. Non altrimenti si poteva interpretare la nota dell’Associazione nazionaleche protesta contro l’esclusione del comparto giustizia dalle categorie da vaccinare in via prioritaria., la nota dell’Anm che minaccia la paralisi dei tribunali “Il Governo considera, dunque, il servizio giustizia – si lagnava l’Anm nella nota – con carattere di minore priorità rispetto ad altri servizi essenziali già sottoposti a vaccinazione, tanto da non ritenere doveroso rafforzare le condizioni che ne consentano la prosecuzione senza l’esposizione a pericolo per gli operatori”. Si passava poi nella nota a minacciare un brusco rallentamento delle attività giudiziarie e dei processi. “L’Anm – concludeva infatti la nota – invita i dirigenti degli uffici giudiziari, con la sollecitudine ...

