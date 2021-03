Medjugorje, il messaggio per oggi: “Vi invito a prepararvi alla venuta dello Spirito Santo” (Di lunedì 29 marzo 2021) La Madonna nel suo messaggio del 25 maggio 1988 ci ci invita a ricorrere a un amico e alleato formidabile, lo Spirito Santo, capace di compiere cose nella nostra vita, che noi noi immaginiamo lontanamente. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 29 marzo 2021) La Madonna nel suodel 25 maggio 1988 ci ci invita a ricorrere a un amico e alleato formidabile, lo, capace di compiere cose nella nostra vita, che noi noi immaginiamo lontanamente. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MSator : RT @CiaoKarol: Regina della Pace di Medjugorje. Messaggi e Supplica per oggi, 29 Marzo 2021: La rubrica dedicata alla Regina della Pace di… - CiaoKarol : Regina della Pace di Medjugorje. Messaggi e Supplica per oggi, 29 Marzo 2021: La rubrica dedicata alla Regina della… - KattInForma : Padre Livio: Commento al Messaggio Della Madonna di Medjugorje dato a Marija il 25 Marzo 2021 - - KattInForma : Medjugorje, messaggio per oggi: “Decidetevi di nuovo per la conversione” - RadioMariaITA : H. 09:00 #Telefonata di #Marija in diretta con P. Livio per il Messaggio della Regina della Pace a Marija di… -