Media e fake news: cosi alimentiamo la disinformazione (Di lunedì 29 marzo 2021) I social network sono gli “ambienti digitali” più criticati ultimamente e definiti “tossici” , in quanto capaci di indirizzare il traffico e le azioni in Rete verso siti web che pubblicano notizie false, le cosiddette bufale o fake news. In questo periodio di emergenza abbiamo avuto dimostrazione di come Media e fake news vadano a Leggi su periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) I social network sono gli “ambienti digitali” più criticati ultimamente e definiti “tossici” , in quanto capaci di indirizzare il traffico e le azioni in Rete verso siti web che pubblicano notizie false, leddette bufale o. In questo periodio di emergenza abbiamo avuto dimostrazione di comevadano a

Advertising

illunisky : RT @illunisky: friendly reminder that social media is fake. non è il tuo corpo o come appari a definirti ma è ciò che ti rende unicx e per… - knxesocks : RT @illunisky: friendly reminder that social media is fake. non è il tuo corpo o come appari a definirti ma è ciò che ti rende unicx e per… - Krizia2012K : RT @LaNotiziaTweet: .#Lombardia nel caos. Per #Fontana è un fake montato dai media. Il governatore accusa i giornalisti. Ma ormai non gli c… - ElisabettaAtze5 : RT @illunisky: friendly reminder that social media is fake. non è il tuo corpo o come appari a definirti ma è ciò che ti rende unicx e per… - Against_Caste : RT @LaNotiziaTweet: .#Lombardia nel caos. Per #Fontana è un fake montato dai media. Il governatore accusa i giornalisti. Ma ormai non gli c… -