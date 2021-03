Max Verstappen, 5 cose che forse non sai del pilota Red Bull (che dà filo da torcere anche a Hamilton) (Di lunedì 29 marzo 2021) Lewis Hamilton vince davanti a Max Verstappen la prima gara del mondiale di Formula 1 che si annuncia un duello appassionante, proprio come quello appena visto in Bahrain tra il campione del mondo e il talento della Red Bull che può contare in questo inizio di stagione su una vettura super veloce. Ci sono volute tutta la maestria e la grinta di Hamilton per tenere dietro agli scarichi della sua Mercedes uno scatenato Verstappen, che quest'anno punterà a vincere il mondiale più che mai dopo i due terzi posti del 2019 e 2020. Il gene della velocità Figlio d'arte di Jos, ex-pilota di F1, e della kartista belga Sophie Kumpen, Max comincia bambino sui kart. A 7 anni, disputa campionati belgi e olandesi; nell'ambito delle competizioni WSK ha vinto nel 2010 l'Euro Series KF3, la Nations Cup ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Lewisvince davanti a Maxla prima gara del mondiale di Formula 1 che si annuncia un duello appassionante, proprio come quello appena visto in Bahrain tra il campione del mondo e il talento della Redche può contare in questo inizio di stagione su una vettura super veloce. Ci sono volute tutta la maestria e la grinta diper tenere dietro agli scarichi della sua Mercedes uno scatenato, che quest'anno punterà a vincere il mondiale più che mai dopo i due terzi posti del 2019 e 2020. Il gene della velocità Figlio d'arte di Jos, ex-di F1, e della kartista belga Sophie Kumpen, Max comincia bambino sui kart. A 7 anni, disputa campionati belgi e olandesi; nell'ambito delle competizioni WSK ha vinto nel 2010 l'Euro Series KF3, la Nations Cup ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE LA PRIMA GARA DEL 2021? ?? L’inglese resiste alla super rimonta di Max Verstappen I risulta… - hilaris__ : Dopo il primo weekend di gara Max Verstappen non ha dato del cieco a nessuno e non è stato bandito da nessun paese - itsTods : @sebavettels Innanzitutto QUANDO e non SE. Perché per me non è il suo anno ma non ci piove che prima o poi vincerà.… - sebavettels : Quando Max Verstappen diventerà campione del mondo, spero si ricordi che è stato tutto merito suo e del suo talento… - MARCO196913 : RT @F1RaiContext: La prima fila dello schieramento è per Max Verstappen sulla Redd Bbull, con la pole numero 63 per la scuderia austriaca,… -