Matteo Renzi si è già vaccinato? È giallo (Di lunedì 29 marzo 2021) Roberto Vivaldelli Secondo le regole del Gran Premio del Bahrein, a cui ha partecipato l'ex Presidente del Consiglio, bisogna essere vaccinati o aver già passato il Covid-19 per avere gli anticopri. Che piaccia o meno, Matteo Renzi fa sempre notizia, tant'è che l'ex premier, tramite il suo ufficio stampa, ha spiegato di "essere abituato alle polemiche" ma che tutti i suoi viaggi sono perfettamente legittimi e regolari. Sicuramente è così, ma alcuni dubbi sorgono sull'opportunità politica delle sue trasferte all'estero. E l'ultimo quesito riguarda proprio la sua presenza al Gran Premio del Bahrein, dov'è stato immortatlo in compagnia di Jean Todt, Presidente di Fia, e del principe del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa. Come riporta il quotidiano Domani, per poter partecipare al Gran Premio a cui ha preso parte Renzi ...

