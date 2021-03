Matrimonio a Prima Vista | che fine hanno fatto Francesca e Stefano? L’impensabile

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 29 marzo 2021)Musci eProtaggi si sono conosciuti grazie al reality ‘Italia 2’ e, da allora, non si sono più separati. I due avevano infatti partecipato alla seconda edizione del programma, ed erano stati assembrati dagli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Gerry Grassi. Questi ultimi li avevano scelti in base ad alcune affinità e compatibilità.rappresentano oggi l’unica coppia della trasmissione a non essersi separata e, dopo ben cinque anni, i due sono ancora insieme. Ecco cos’ha dichiaratoa riguardo.Musci eProtaggi innamoratissimi: il loro amore sta continuando Da molto tempo, non si vedevano più loro foto sui social ...