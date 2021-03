Matovic: per il caso Sputnik annuncia le dimissioni (Di lunedì 29 marzo 2021) Contrasti nel Governo e decisioni sul vaccino da adottare hanno determinato l’intenzione di Matovic di lasciare. Il primo ministro conservatore slovacco Igor Matovic ha annunciato l’intenzione di dimettersi, dopo le forti critiche per la gestione della crisi sanitaria e soprattutto per la decisione di acquistare dosi del vaccino russo Sputnik V senza informare i partner Leggi su periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Contrasti nel Governo e decisioni sul vaccino da adottare hanno determinato l’intenzione didi lasciare. Il primo ministro conservatore slovacco Igorhato l’intenzione di dimettersi, dopo le forti critiche per la gestione della crisi sanitaria e soprattutto per la decisione di acquistare dosi del vaccino russoV senza informare i partner

