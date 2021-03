Masters1000 Miami 2021, Lorenzo Musetti e il piacere di stupirsi: battere Marin Cilic e conquistare gli ottavi (Di lunedì 29 marzo 2021) Lorenzo Musetti e il piacere di stupirsi. L’azzurrino oggi scenderà in campo contro il croato Marin Cilic e detta così di chance per andare avanti nel Masters1000 di Miami ce ne sono poche. I motivi? Cilic è un giocatore esperto che vanta un successo Slam nel 2014 (US Open) e altre due finali nei Major: Wimbledon 2017 e Australian Open 2018, sempre sconfitto da “Sua Maestà” Roger Federer. Sul cemento, il balcanico esprime il proprio miglior tennis e pertanto i presupposti pendono tutti dalla sua parte. Tuttavia, le ultime settimane di Musetti sono state all’insegna della sorpresa. Nessuno poteva prevedere che ad Acapulco (Messico), per fare un esempio, il classe 2002 potesse spingersi fino alle semifinali, eliminando ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021)e ildi. L’azzurrino oggi scenderà in campo contro il croatoe detta così di chance per andare avanti neldice ne sono poche. I motivi?è un giocatore esperto che vanta un successo Slam nel 2014 (US Open) e altre due finali nei Major: Wimbledon 2017 e Australian Open 2018, sempre sconfitto da “Sua Maestà” Roger Federer. Sul cemento, il balcanico esprime il proprio miglior tennis e pertanto i presupposti pendono tutti dalla sua parte. Tuttavia, le ultime settimane disono state all’insegna della sorpresa. Nessuno poteva prevedere che ad Acapulco (Messico), per fare un esempio, il classe 2002 potesse spingersi fino alle semifinali, eliminando ...

