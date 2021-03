Masters 1000 Miami 2021: troppo Cilic per Musetti, il croato si impone in due set sull’azzurro (Di lunedì 29 marzo 2021) Il croato Marin Cilic supera in due set 6-3 6-4 Lorenzo Musetti nel match valevole per il terzo turno del torneo Masters 1000 di Miami 2021 e stacca il pass per gli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente della sfida tra Marton Fucsovics e Andrej Rublev. Buona prova per il toscano, che però non sfrutta alcune buone occasioni, al contrario del suo avversario, solido e costante per tutta la partita. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il giovane azzurro dimostra sin da subito di essere molto concentrato, rispondendo al doppio ace dell’avversario con delle belle giocate, che portano il primo game ai vantaggi dove, però, il croato riesce a tenere il servizio. Nel quarto game il tennista di Carrara si ritaglia le prime due palle break ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) IlMarinsupera in due set 6-3 6-4 Lorenzonel match valevole per il terzo turno del torneodie stacca il pass per gli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente della sfida tra Marton Fucsovics e Andrej Rublev. Buona prova per il toscano, che però non sfrutta alcune buone occasioni, al contrario del suo avversario, solido e costante per tutta la partita. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il giovane azzurro dimostra sin da subito di essere molto concentrato, rispondendo al doppio ace dell’avversario con delle belle giocate, che portano il primo game ai vantaggi dove, però, ilriesce a tenere il servizio. Nel quarto game il tennista di Carrara si ritaglia le prime due palle break ...

