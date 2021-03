Masters 1000 Miami 2021, Musetti: “Grande match di Cilic, lavorerò sull’atteggiamento in campo” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Marin ha giocato un Grande match, io ho avuto delle occasioni e della palle break nel primo set, ma non le ho sfruttate. Queste due settimane ho giocato il miglior tennis della mia vita, contro i migliori giocatori che abbia affrontato sino a questo momento. Ho guadagnato tantissima esperienza e finalmente so com’è giocare contro questi campioni, delle volte ho compreso che posso batterli. Contro giocatori del livello di Marin non hai seconde chance, devi sempre cogliere la prima. Devi sempre rimanere nella partita e non puoi permetterti passaggi a vuoto. Contro Cilic sono stato più nervoso, perché non riuscivo a giocare al massimo e ho avuto dei cali come atteggiamento, ma è quello su cui stiamo lavorando“. Queste sono le parole d’esordio di Lorenzo Musetti, rilasciate al termine del match con Marin ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) “Marin ha giocato un, io ho avuto delle occasioni e della palle break nel primo set, ma non le ho sfruttate. Queste due settimane ho giocato il miglior tennis della mia vita, contro i migliori giocatori che abbia affrontato sino a questo momento. Ho guadagnato tantissima esperienza e finalmente so com’è giocare contro questi campioni, delle volte ho compreso che posso batterli. Contro giocatori del livello di Marin non hai seconde chance, devi sempre cogliere la prima. Devi sempre rimanere nella partita e non puoi permetterti passaggi a vuoto. Controsono stato più nervoso, perché non riuscivo a giocare al massimo e ho avuto dei cali come atteggiamento, ma è quello su cui stiamo lavorando“. Queste sono le parole d’esordio di Lorenzo, rilasciate al termine delcon Marin ...

