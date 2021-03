Masters 1000 Miami 2021: Lorenzo Musetti esce di scena al terzo turno, Marin Cilic fa valere l’esperienza (Di lunedì 29 marzo 2021) Lorenzo Musetti chiude al terzo turno la propria prima volta al Masters 1000 di Miami. A eliminarlo è il croato Marin Cilic, unico vincitore Slam in tabellone in quest’occasione, con un 6-3 6-4 meritato per l’andamento dell’incontro, durato un’ora e 15 minuti. Ad attendere il vincitore degli US Open 2014 c’è ora uno tra il russo Andrey Rublev e l’ungherese Marton Fucsovics. Cilic è alla sua quarta apparizione agli ottavi a Miami, e più in generale non li raggiungeva in un 1000 da quando, nel 2019, si issò fino ai quarti di Madrid. Dopo un primo game nel quale Cilic è costretto ai vantaggi, per qualche minuto i due non fanno troppa fatica al servizio. Sul 2-2 il croato ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021)chiude alla propria prima volta aldi. A eliminarlo è il croato, unico vincitore Slam in tabellone in quest’occasione, con un 6-3 6-4 meritato per l’andamento dell’incontro, durato un’ora e 15 minuti. Ad attendere il vincitore degli US Open 2014 c’è ora uno tra il russo Andrey Rublev e l’ungherese Marton Fucsovics.è alla sua quarta apparizione agli ottavi a, e più in generale non li raggiungeva in unda quando, nel 2019, si issò fino ai quarti di Madrid. Dopo un primo game nel qualeè costretto ai vantaggi, per qualche minuto i due non fanno troppa fatica al servizio. Sul 2-2 il croato ...

Advertising

WeAreTennisITA : Musetti supera il debutto a Miami ?????? Gioca bene Lorenzo e batte l'americano Michael Mmoh ottenendo la prima vitto… - WeAreTennisITA : Novak Djokovic non giocherà a Miami ?? «Starò a casa con la famiglia». Così Djokovic, che salta il primo Masters 10… - Marathonbet_IT : #MiamiOpen, la serata è pronta a darci nuove emozioni con i restanti #sedicesimi di finale: in campo #Tsitsipas,… - DanyForsy96 : RT @sportface2016: #Masters1000 #MiamiOpen 2021: troppo #Cilic per #Musetti, il croato si impone in due set sull'azzurro - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ? Masters 1000 Miami, Musetti eliminato al 3° turno Cilic si impone con il punteggio di 6-3, 6-4 ? #SkySport… -