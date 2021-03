Mario 3D All-Stars sta per essere ritirato dai negozi ed è boom di vendite, +276% (Di lunedì 29 marzo 2021) Super Mario 3D All-Stars di Nintendo ha reso l'azienda orgogliosa nella sua ultima settimana, visto che le vendite fisiche sono aumentate del 276% di settimana in settimana. È stato il secondo gioco fisico più venduto nel Regno Unito la scorsa settimana, dietro la nuova versione di Monster Hunter Rise che ha registrato ottime vendite, con circa 4 milioni di copie vendute globalmente. Super Mario 3D All-Stars è la classica collezione Nintendo di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy ed è l'unico modo per giocare a questi giochi su Nintendo Switch. Dopo sei mesi di vendita, le copie fisiche del gioco non saranno più disponibili nei negozi a partire da questo mercoledì 1° aprile. Anche il suo download ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 29 marzo 2021) Super3D All-di Nintendo ha reso l'azienda orgogliosa nella sua ultima settimana, visto che lefisiche sono aumentate del 276% di settimana in settimana. È stato il secondo gioco fisico più venduto nel Regno Unito la scorsa settimana, dietro la nuova versione di Monster Hunter Rise che ha registrato ottime, con circa 4 milioni di copie vendute globalmente. Super3D All-è la classica collezione Nintendo di Super64, SuperSunshine e SuperGalaxy ed è l'unico modo per giocare a questi giochi su Nintendo Switch. Dopo sei mesi di vendita, le copie fisiche del gioco non saranno più disponibili neia partire da questo mercoledì 1° aprile. Anche il suo download ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - PisaSC : Marco van Basten, Romeo Anconetani e Mario Been all’Arena Garibaldi prima di Pisa-Milan 1988/1989 ?? - vaticannews_it : #27marzo #PapaFrancesco ha partecipato all’apertura dell’Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del… - mario_terrile : RT @TELADOIOLANIUS: Grazie al #COVID19 l' #Inps ,ad oggi, sta risparmiando 1,5 miliardi di € all'anno di assegni pensionistici - mario_terrile : RT @potere_alpopolo: ????1 anno fa i medici volontari cubani sbarcarono in Lombardia per combattere il Covid. Qualche giorno fa l'Italia ha '… -