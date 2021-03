Maria De Filippi bacchetta Stefano De Martino sui suoi amori impossibili (Di lunedì 29 marzo 2021) Stefano De Martino è tornato ad Amici. Sì, avete capito bene. Il noto ballerino diventato famoso grazie al talent condotto e ideato da Maria De Filippi è tornato a “casa” per fare da giudice durante il serale. Stefano è stato in protagonista assoluto delle prime due puntata. Durante il suo esordio in veste di giudice è stato vittima della comicità senza freni di Pio e Amedeo, invece durante il secondo appuntamento di Amici 20 Stefano De Martino è stato bacchettato da Maria De Filippi per una “battuta” sulla Celentano. Che dire? Il divertimento è a dir poco assicurato con questa speciale edizione di Amici. Amici 20 Maria De Filippo bacchetta Stefano De ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021)Deè tornato ad Amici. Sì, avete capito bene. Il noto ballerino diventato famoso grazie al talent condotto e ideato daDeè tornato a “casa” per fare da giudice durante il serale.è stato in protagonista assoluto delle prime due puntata. Durante il suo esordio in veste di giudice è stato vittima della comicità senza freni di Pio e Amedeo, invece durante il secondo appuntamento di Amici 20Deè statoto daDeper una “battuta” sulla Celentano. Che dire? Il divertimento è a dir poco assicurato con questa speciale edizione di Amici. Amici 20De FilippoDe ...

