Marevivo | “Subito una Cabina di regia per il Mare”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Unadiper il: “Un’occasione irripetibile, quella di inserire nel Comitato Interministeriale alla Presidenza del Consiglio per la Transizione Ecologica (CITE), una consulta che metta insieme i dicasteri che hanno competenza sui temi del”. Lo richiederivo, con una lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi e al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. L’Italia, con i suoi 8000 kilometri di coste, 32 aree marine protette, 9 arcipelaghi, 27 isole minori, oltre 500 tra porti e approdi e un’economia legata alche contribuisce per il 3% al Pil del Paese, senza contare al benessere fisico e mentale per chi frequenta o vive in quei luoghi, non possiede un ministero che gestisca questo immenso patrimonio. “Dalla dismissione del dicastero ...

Ultime Notizie dalla rete : Marevivo Subito

Il Nautilus

... presidentessa della onlus, impegnata nel progetto. Il programma dell'evento è consultabile al link https://www.cnr.it/it/evento/17174 . 'Dobbiamoprecisare che l'uso alimentare delle ...Sulla mancanza di temi ambientali e in particolar modo del Mare, abbiamo daespresso ... Per questo Rosalba Giugni e Ferdinando Boero, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di, ...In questo contesto, Marevivo ha chiesto di inserire in seno al Comitato una ... Mario Mattioli, ha ricordato che la Federazione del Mare ha inviato una lettera al Presidente Draghi, subito dopo il suo ...In questo contesto, Marevivo ha chiesto di inserire in seno al Comitato una ... Mario Mattioli, ha ricordato che la Federazione del Mare ha inviato una lettera al Presidente Draghi, subito dopo il suo ...