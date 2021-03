Marche | atti di autolesionismo a Montacuto | il garante verifica la situazione

Leggi su dire

(Di lunedì 29 marzo 2021) ANCONA – Azione di verifica del Garante dei diritti dopo i fatti dell’altro giorno che hanno interessato il carcere di Montacuto, con atti di autolesionismo da parte di quattro ospiti dello stesso istituto. La forma di protesta è scattata a seguito della morte nel sonno di un quinto detenuto. “In base alle notizie raccolte- sottolinea Giulianelli- il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma l’esito finale, come ovvio, si avrà al termine delle indagini espletate dalla Procura della Repubblica. Cogliamo l’occasione in questa sede per esprimere le nostre condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia”.