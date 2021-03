Marano | il giallo dell’utilitaria nera e dei complici “spariti” | i punti oscuri della rapina

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sono tanti inelladiche ha visto morire Ciro Chirollo e Domenico Romano. Non ci sono immagini di videosorveglianza in zona che possano documentare quanto successo. Tutto è affidato alle ricostruzioni investigative, ai rilieviScientifica e ai risultati dell’autopsia che verrà effettuato sui due cadaveri.di, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Marano giallo

... per chiarire ildella morte di Ciro Chirollo, 30 anni, e Domenico Romano, di 40 anni, pregiudicati di Sant'Antimo, trovati senza vita venerdì sera trae Villaricca, nel Napoletano. Per ...Greco è il conducente della Smart For 4 trovata contro un muro in via Antica consolare campana, a, ai confini con Villaricca, nel Napoletano, dove sono stati trovati a terra i cadaveri di due ...Le vittime sono due pregiudicati. Il 25enne al volante ha reagito dopo che gli era stato sottratto il Rolex che aveva al polso ...Risolto il giallo dei cadaveri trovati nella serata di venerdì nel Napoletano, sulla via Antica Consolare Campana che congiunge Marano a Villaricca. (leggo.it) ...