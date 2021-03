Mara Venier, la bellissima notizia arriva al risveglio. Lo ha scoperto dopo la puntata di ‘Domenica in’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Una puntata, quella di ieri di Domenica In, ricca di ospiti. Due su tutti hanno raccolto l’attenzione del pubblico, Katia Ricciarelli e Belen Rodriguez. Soprattutto la modella argentina era particolarmente attesa per via del rapporto di amicizia, noto e mai nascosto, che lega Mara Venier all’ex marito di lei Stefano De Martino. Nessuno intoppo, tutto è filato liscio con tanto di selfie di rito. La conduttrice argentina si è raccontata a 360 gradi, senza mai sfuggire alle domande della Venier a cominciare dall’amore con Antonino Spinalbese che presto la renderà nuovamente mamma. La bambina si chiamerà Luna Mari perché così “un fidanzato difficilmente la dimenticherà quando vedrà la luna”. A poi parlato di Santiago e Stefano De Martino, raccontando poi l’amore per Antonino. “Santiago è uguale al padre, ma di me ha preso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Una, quella di ieri di Domenica In, ricca di ospiti. Due su tutti hanno raccolto l’attenzione del pubblico, Katia Ricciarelli e Belen Rodriguez. Soprattutto la modella argentina era particolarmente attesa per via del rapporto di amicizia, noto e mai nascosto, che legaall’ex marito di lei Stefano De Martino. Nessuno intoppo, tutto è filato liscio con tanto di selfie di rito. La conduttrice argentina si è raccontata a 360 gradi, senza mai sfuggire alle domande dellaa cominciare dall’amore con Antonino Spinalbese che presto la renderà nuovamente mamma. La bambina si chiamerà Luna Mari perché così “un fidanzato difficilmente la dimenticherà quando vedrà la luna”. A poi parlato di Santiago e Stefano De Martino, raccontando poi l’amore per Antonino. “Santiago è uguale al padre, ma di me ha preso ...

