Mara Venier annienta la concorrenza | non era mai successo

(Di lunedì 29 marzo 2021), in versione super,lae va a frantumare ogni record possibile: non era maiprima Ormai lo si può dire senza alcun timore:è la regina indiscussa della domenica. La conduttrice, con la sua Domenica In, nella giornata di ieri (domenica 28 marzo) ha fatto il pieno di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Belén Rodriguez è scoppiata in lacrime in diretta a Domenica In. La showgirl è stata ospite nel salotto dinella scorsa puntata di Domenica In trasmessa, ieri 28 marzo e si è commossa mentre parlava della sua famiglia. Un'intervista a cuore aperto e all'insegna della commozione quella che Belen ...Ieri domenica 28 marzo 2021, è andata in onda una nuova puntata di Domenica in , il programma condotto da. Una delle ospiti più attese della puntata è stata sicuramente lei, la nota showgirl Belen Rodriguez. Quest'ultima è stata intervistata dae pare che la showgirl si sia ...Ieri domenica 28 marzo 2021, è andata in onda una nuova puntata di Domenica in, il programma condotto da Mara Venier. Una delle ospiti più attese della puntata è stata sicuramente lei, la nota ...Nella puntata di Domenica In del 28 marzo, Mara Venier ha ospitato nel suo salotto la showgirl Belen Rodriguez che ha stupito tutti con il suo outfit ...