Mara Maionchi ospite a Domenica In, dalla battaglia contro il Covid all’amore per la sua famiglia (Di lunedì 29 marzo 2021) Mara Maionchi ha fatto ritorno in televisione. Nella puntata di ieri, 28 marzi 2021, Mara ha raccontato la sua esperienza con il Covid oltre che dei suoi successi in televisione e della sua adorata famiglia. L’amata produttrice discografica sta per partire con un nuovo progetto per Amazon Prime, che porterà avanti con Fedez. Lo show è in programma per il 1° aprile, data sulla quale ha anche scherzato: “No, tranquilli. Non è un Pesce d’aprile”. Mara Maionchi Covid: il racconto della malattia Reduce dal successo di Italia’s Got Talent, Mara ha confidato di aver fatto il vaccino anti Covid. “Io ho avuto il Covid. Ho fatto il vaccino perché mi ha chiamato la regione Lombardia e mi ha scritto: ‘Caro ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021)ha fatto ritorno in televisione. Nella puntata di ieri, 28 marzi 2021,ha raccontato la sua esperienza con iloltre che dei suoi successi in televisione e della sua adorata. L’amata produttrice discografica sta per partire con un nuovo progetto per Amazon Prime, che porterà avanti con Fedez. Lo show è in programma per il 1° aprile, data sulla quale ha anche scherzato: “No, tranquilli. Non è un Pesce d’aprile”.: il racconto della malattia Reduce dal successo di Italia’s Got Talent,ha confidato di aver fatto il vaccino anti. “Io ho avuto il. Ho fatto il vaccino perché mi ha chiamato la regione Lombardia e mi ha scritto: ‘Caro ...

Advertising

oltraggiosa : Raga io a parte gli scherzi mi merito il quintetto, Mika, Tommaso Zorzi e Hell Raton e Mara Maionchi. - soloversacexme : RT @vincenzo_nap: MARA MAIONCHI CHE NOMINA SIMONA VENTURA DA MARA VENIER ?????? #DOMENICAIN - soloversacexme : RT @carpi_ale: Non propio una bella giornata per #maravenier . Mara maionchi nomina @Simo_Ventura . Così come Morgan. E Belen ricorda L iso… - zazoomblog : Mara Maionchi cita Simona Ventura da Mara Venier: rischio incidente diplomatico a Domenica In - #Maionchi #Simona… - zazoomblog : Mara Maionchi cita Simona Ventura da Mara Venier: rischio incidente diplomatico a Domenica In - #Maionchi #Simona… -