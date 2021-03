Mara Maionchi: “Ho fatto il vaccino. Con il Covid sono stata abbastanza male, tredici giorni in ospedale” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Io ho avuto il Covid. Ho fatto il vaccino perché mi ha chiamato la regione Lombardia e mi ha scritto: ‘Caro cittadino nato il 23 aprile del ’41’ e mi hanno fatto il vaccino”. Ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, Mara Maionchi ha ripercorso la sua battaglia contro il Covid, il cui ultimo atto è proprio il vaccino che ha ricevuto nei giorni scorsi. Nel caos del sistema di prenotazioni della Regione Lombardia, ora attende di sapere se dovrà fare anche la seconda dose: “Non è detto che avendo avuto il Covid io debba fare una sola dose, mi hanno fissato l’appuntamento per l’8 e mi avvertono strada facendo se è sufficiente una sola dose”, ha spiegato la produttrice che venerdì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) “Io ho avuto il. Hoilperché mi ha chiamato la regione Lombardia e mi ha scritto: ‘Caro cittadino nato il 23 aprile del ’41’ e mi hannoil”. Ospite diVenier nel salotto di Domenica In,ha ripercorso la sua battaglia contro il, il cui ultimo atto è proprio ilche ha ricevuto neiscorsi. Nel caos del sistema di prenotazioni della Regione Lombardia, ora attende di sapere se dovrà fare anche la seconda dose: “Non è detto che avendo avuto ilio debba fare una sola dose, mi hanno fissato l’appuntamento per l’8 e mi avvertono strada facendo se è sufficiente una sola dose”, ha spiegato la produttrice che venerdì ...

Advertising

FQMagazineit : Mara Maionchi: “Ho fatto il vaccino. Con il Covid sono stata abbastanza male, tredici giorni in ospedale” - oltraggiosa : Raga io a parte gli scherzi mi merito il quintetto, Mika, Tommaso Zorzi e Hell Raton e Mara Maionchi. - soloversacexme : RT @vincenzo_nap: MARA MAIONCHI CHE NOMINA SIMONA VENTURA DA MARA VENIER ?????? #DOMENICAIN - soloversacexme : RT @carpi_ale: Non propio una bella giornata per #maravenier . Mara maionchi nomina @Simo_Ventura . Così come Morgan. E Belen ricorda L iso… - zazoomblog : Mara Maionchi cita Simona Ventura da Mara Venier: rischio incidente diplomatico a Domenica In - #Maionchi #Simona… -