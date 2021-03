Mar Cinese | perché Filippine e Cina sono ai ferri corti

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 marzo 2021) Traè in corso una crisi diplomatica sul MarMeridionale, dove Manila ha inviato unità navali e marittime per contrastare quella che definisce “un’incursione”, “una privazione per militarizzare l’area” organizzata da Pechino – accusata d’aver inviato attorno a Whitsun Reef una “flottiglia marittima” composta da oltre 200 barche. Whitsun Reef è parte delle Isole Spratly, lingue di terra contese tra, Vietnam e Malesia. Non è la prima volta che il Partito/Stato usa le imbarcazioni civili per blitz con cui marcare la presenza su certi territori. “Con la maggiore presenza navale nell’area, cerchiamo di rassicurare il nostro popolo delle forze armate delle, l’impegno forte e incrollabile per proteggerli e difenderli dalle molestie e garantire ...