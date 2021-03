Mancini: “Sì ad allargamento rose per gli Europei 2021” (Di lunedì 29 marzo 2021) Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato alla Rai della possibilità di allargare le rose in vista degli Europei. Queste le sue parole riportate dall’Ansa: “Allargare la rosa a 25 o 26 calciatori potrebbe essere una cosa buona, perché la stagione è stata durissima. E poi, non si mai: può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus. Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori. Anche perché sarebbero tutti in vacanza. Questa eventualità, nel caso in cui l’Uefa decidesse, mi troverebbe assolutamente d’accordo”. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Il CT della Nazionale, Roberto, ha parlato alla Rai della possibilità di allargare lein vista degli. Queste le sue parole riportate dall’Ansa: “Allargare la rosa a 25 o 26 calciatori potrebbe essere una cosa buona, perché la stagione è stata durissima. E poi, non si mai: può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus. Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori. Anche perché sarebbero tutti in vacanza. Questa eventualità, nel caso in cui l’Uefa decidesse, mi troverebbe assolutamente d’accordo”. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MondoNapoli : Mancini: 'Ok ad allargamento rose per l'Europeo' - - Parliamotutto : RT @Gazzetta_it: Il c.t. #Mancini: “Sì all’allargamento delle rose a #Euro2021: il virus c’è ancora” - sportli26181512 : Il c.t. azzurro Mancini: 'Sì all’allargamento delle rose a Euro 2021: il virus c’è ancora': Il c.t. azzurro Mancini… - Gazzetta_it : Il c.t. #Mancini: “Sì all’allargamento delle rose a #Euro2021: il virus c’è ancora” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Italia, Mancini: “Sono d’accordo con l’allargamento delle rose per gli… -