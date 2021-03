Manchester City, il saluto di Aguero: “Orgoglioso di aver vestito questa maglia per dieci stagioni” (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo 10 anni esatti, il Kun Sergio Aguero si appresta a lasciare il Manchester City. Ormai diventato una leggenda del club allenato da Pep Guardiola, arriva puntuale il saluto dell’argentino, tramite un post su Instagram: “Quando si chiude un ciclo, le sensazioni sono tante. Provo un forte senso di soddisfazione e di orgoglio per avere vestito la maglia del Manchester City in 10 stagioni, di questi tempi una cosa non usuale per un calciatore professionista”. dieci stagioni nelle quali ho conseguito risultati importanti, che mi hanno permesso di diventare il miglior marcatore della storia del club, costruendo un legame indissolubile con chi ama questa ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo 10 anni esatti, il Kun Sergiosi appresta a lasciare il. Ormai diventato una leggenda del club allenato da Pep Guardiola, arriva puntuale ildell’argentino, tramite un post su Instagram: “Quando si chiude un ciclo, le sensazioni sono tante. Provo un forte senso di soddisfazione e di orgoglio perladelin 10, di questi tempi una cosa non usuale per un calciatore professionista”.nelle quali ho conseguito risultati importanti, che mi hanno permesso di diventare il miglior marcatore della storia del club, costruendo un legame indissolubile con chi ama...

