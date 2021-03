Manchester City | Aguero non rinnoverà il contratto al termine della stagione

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ilha annunciato sul suo sito ufficiale che alsaluterà Sergio, in scadenza didopo 10 anni di militanza col club. It's going to be emotional… #Manhttps://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/4COpSpmz7a —(@Man) March 29, 2021 Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.