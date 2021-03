Mamma partorisce a 57 anni dopo aver sconfitto un cancro al cervello durante la gravidanza: la sua prima figlia stroncata a 13 anni proprio da un tumore (Di lunedì 29 marzo 2021) Mamma a 57 anni con la fecondazione assistita e dopo aver curato un tumore al cervello. La storia di Barbara Higgins, una signora del New Hampshire (Stati Uniti), per anni insegnante di educazione fisica alle scuole superiori, ha dell’incredibile. Il piccolo Jack è nato infatti sabato scorso. Pesa due chili e mezzo ed è in buona salute. La Higgins, assieme al marito 67enne, aveva provato a rimanere incinta un anno fa dopo la morte della figlia Molly a 13 anni per un tumore. Una decisione sofferta, aveva spiegato la donna ai giornali locali, ma che poi è stata portata avanti con serenità, e grazie a sempre nuove tecniche di fecondazione assistita, fino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021)a 57con la fecondazione assistita ecurato unal. La storia di Barbara Higgins, una signora del New Hampshire (Stati Uniti), perinsegnante di educazione fisica alle scuole superiori, ha dell’incredibile. Il piccolo Jack è nato infatti sabato scorso. Pesa due chili e mezzo ed è in buona salute. La Higgins, assieme al marito 67enne, aveva provato a rimanere incinta un anno fala morte dellaMolly a 13per un. Una decisione sofferta, aveva spiegato la donna ai giornali locali, ma che poi è stata portata avanti con serenità, e grazie a sempre nuove tecniche di fecondazione assistita, fino ...

