Mamma muore di Covid a 33 anni 11 giorni dopo il parto: lascia 5 bambini (Di lunedì 29 marzo 2021) Una giovane Mamma di 5 figli è morta a causa del Covid . Victoria Gallardo, di Cypress, in Texas, è morta il 16 marzo scorso a 33 anni, sei settimane dopo aver scoperto di essere positiva al ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) Una giovanedi 5 figli è morta a causa del. Victoria Gallardo, di Cypress, in Texas, è morta il 16 marzo scorso a 33, sei settimaneaver scoperto di essere positiva al ...

