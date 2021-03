Màkari | xXx o l’ultima puntata di PresaDiretta? La tv del 29 marzo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 29su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”, con Claudio Gioè. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La fabbrica delle stelle”: Suleima ha ottenuto il lavoro a Milano. Per lei e Saverio si avvicina il momento dei saluti e i due devono decidere del loro futuro insieme, o meno. Fra l’altro Suleima è assai nervosa e tesa. Ha una novità, ancora più dirompente dell’imminente separazione, e non sarà facile comunicarla al suo compagno. A complicare queste giornate c’è anche un nuovo lavoro che Saverio, a causa della cronica penuria di soldi, non può rifiutare: viene assunto dalla ricca Flaminia De Simone per fare da press agent al film di sua sorella Gea, regista e produttrice. Il film partecipa a un importante festival siciliano e Saverio deve partire subito, insieme a Piccionello immediatamente a suo ...