Magistrati pretendono il vaccino, Feltri: “Scioperano? Meglio, non fanno danni” (Di lunedì 29 marzo 2021) Milano, 29 mar – Vittorio Feltri critica a dir poco aspramente la richiesta dei Magistrati di avere il vaccino, senza il quale minacciano di non lavorare. Per il patron di Libero, non tutto il male viene per nuocere. Feltri contro i Magistrati L’Associazione nazionale Magistrati chiede che i suoi appartenenti siano inseriti tra gli aventi diritto alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Feltri commenta seccamente la notizia su Twitter, col suo consueto tono tranchant: “I Magistrati minacciano: o ci vaccinate o non lavoriamo. Meglio che non lavoriate, così fate meno danni”. La marcia dietro front dei Magistrati Dopo tante polemiche, il presidente dell’Associazione nazionale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Milano, 29 mar – Vittoriocritica a dir poco aspramente la richiesta deidi avere il, senza il quale minacciano di non lavorare. Per il patron di Libero, non tutto il male viene per nuocere.contro iL’Associazione nazionalechiede che i suoi appartenenti siano inseriti tra gli aventi diritto alla somministrazione delanti-Covid.commenta seccamente la notizia su Twitter, col suo consueto tono tranchant: “Iminacciano: o ci vaccinate o non lavoriamo.che non lavoriate, così fate meno”. La marcia dietro front deiDopo tante polemiche, il presidente dell’Associazione nazionale ...

Advertising

lakerrunner : RT @adrianobusolin: VISTI I RISULTATI, SE NON LAVORANO PER NULA è ANCORA MEGLIO PER LA GIUSTIZIA. MEGLIO LA LEGGE DEL TAGLIONE CI COSTA MEN… - PalomboMatteo : I #Magistrati pretendono il vaccino o rallenteranno l'attività giudiziaria (come se oggi corresse veloce). L'arroga… - CordioliMirco : RT @adrianobusolin: VISTI I RISULTATI, SE NON LAVORANO PER NULA è ANCORA MEGLIO PER LA GIUSTIZIA. MEGLIO LA LEGGE DEL TAGLIONE CI COSTA MEN… - Andrearey91 : RT @ilgiornale: ?? 'I #magistrati ora pretendono di essere vaccinati'. Ma il ministero frena: per il #vaccino si procede per classi di età,… - sciantokescia : RT @adrianobusolin: VISTI I RISULTATI, SE NON LAVORANO PER NULA è ANCORA MEGLIO PER LA GIUSTIZIA. MEGLIO LA LEGGE DEL TAGLIONE CI COSTA MEN… -