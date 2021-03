Maddalena Urbani, parla il fratello: “Maddy ha sofferto per la morte di papà” (Di lunedì 29 marzo 2021) In una intervista a Il Messaggero, Luca Urbani, 25 anni e fratello maggiore di Maddalena, grida il suo dolore. “Voglio sapere cosa è successo a mia sorella, che ci faceva in quella casa e se si poteva salvare”. Poi aggiunge: “Ci tengo a parlarvi di lei perché non è come la descrivono sulla stampa nazionale. Lei era fantastica, solare, socievole, empatica. Riusciva a fare amicizia con grande facilità, aveva la capacità di trasmettere tanto anche a chi aveva appena conosciuto. Sapeva entrare nel cuore delle persone”. Sentiva il peso della mancanza del padre, Maddalena, che purtroppo è morto quando lei aveva solo 3 anni: “Quando nostro padre se n’è andato Maddy era molto piccola, aveva appena 3 anni. Aveva pochi ricordi, forse neanche nitidi. Di certo è quella che più ne ha ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 29 marzo 2021) In una intervista a Il Messaggero, Luca, 25 anni emaggiore di, grida il suo dolore. “Voglio sapere cosa è successo a mia sorella, che ci faceva in quella casa e se si poteva salvare”. Poi aggiunge: “Ci tengo arvi di lei perché non è come la descrivono sulla stampa nazionale. Lei era fantastica, solare, socievole, empatica. Riusciva a fare amicizia con grande facilità, aveva la capacità di trasmettere tanto anche a chi aveva appena conosciuto. Sapeva entrare nel cuore delle persone”. Sentiva il peso della mancanza del padre,, che purtroppo è morto quando lei aveva solo 3 anni: “Quando nostro padre se n’è andatoera molto piccola, aveva appena 3 anni. Aveva pochi ricordi, forse neanche nitidi. Di certo è quella che più ne ha ...

