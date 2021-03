Macedonia | Nestorovski e gli insulti alla telecamera dopo il gol | il CT allontana dal ritiro l’ex Palermo

(Di lunedì 29 marzo 2021) Brutta disavventura per Ilia.VIDEO-Liechtenstein, pokerissimo macedone: a segno gli exTrajkovski eL'ex attaccante delsi è reso protagonista di uno spiacevole accaduto nel corso di questa pausa per le nazionali. Il centravanti macedone, infatti, avrebbe siglato un importante rete contro il Liechtenstein esultando però in maniera veemente davanti alle telecamere. Il giocatore dell'Udinese avrebbe rivolto delle pesanti offese ad alcuni soggetti ignoti, dei quali verrà poi svelata la parziale identità per merito dello stesso. Tramite il suo account instagram, il classe '90 ha poi chiesto scusasua nazionale e ai suoi compagni, spiegando il motivo di un gesto all'apparenza decisamente inappropriato.Serie ...

Commenta per primo Iliatorna a Udine . L'attaccante bianconero, infatti, è stato costretto ad abbandonare il ritiro della, cacciato dal ct Igor Angelovski per alcuni insulti a favore di telecamera ...... quella composta da Trajkovski e. Il primo (col club rosa 113 presenze, 20 gol e 16 assist) ha anche realizzato una doppietta indel Nord - Liechtenstein (5 - 0). La prima rete ...Serata particolare, quella di ieri, per Ilija Nestorovski. Il suo gol, su calcio di rigore, ha sigillato la vittoria per 5-0 della Macedonia ai danni del Liechtenstein. Ma a far discutere non è stato ...Ilia Nestorovski torna prima a Udine: l'attaccante macedone è stato cacciato dal ct della nazionale Angelovski per alcuni insulti ...