Ma Salvini che parla di riaperture ad aprile si è accorto che la Lega è al governo?

Sono settimane che Matteo Salvini parla della resurrezione dopo Pasqua: e per resurrezione intende quella dei ristoranti, dei bar e degli esercizi commerciali chiusi per le restrizioni del decreto COVID. Dopo la conferenza stampa di Draghi ha prima minacciato di non votare il provvedimento e poi in un video su Facebook si è mostrato meno guerrigliero. Come fa a prendersela con il governo di cui fa parte? "Stiamo lavorando fianco a fianco al presidente Draghi per offrire agli italiani tre risultati: le cure, i vaccini e le terapie domiciliari, se serve producendo vaccini anche in Italia; i rimborsi economici alle famiglie e ale imprese, veloci, efficaci, recuperando i mesi persi in passato. E poi, dopo Pasqua, nelle città italiane con la situazione sanitaria sotto controllo, un piano di riaperture, di ritorno alla ...

