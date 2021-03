Lutto per Barack Obama: morta la nonna ‘Mama Sarah Onyango’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Attraverso un lungo post sui social Barack Obama ha annunciato la morte della nonna, avvenuta dopo un ricovero in ospedale Lutto per Barack Obama: è morta Mama Sarah Onyango, la nonna dell’ex presidente degli Stati Uniti era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Kisumu, in Kenya, dopo un ictus. La donna aveva 99 anni. Mama Sarah, “Granny” come Barack Obama la chiamava affettuosamente, era la seconda moglie del nonno paterno. Queste le parole del presidente Obama, le quali accompagnano una fotografia che lo ritrae in compagnia della nonna: “Io e la mia famiglia stiamo piangendo la perdita della nostra amata nonna, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Attraverso un lungo post sui socialha annunciato la morte della, avvenuta dopo un ricovero in ospedaleper: èMamaOnyango, ladell’ex presidente degli Stati Uniti era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Kisumu, in Kenya, dopo un ictus. La donna aveva 99 anni. Mama, “Granny” comela chiamava affettuosamente, era la seconda moglie del nonno paterno. Queste le parole del presidente, le quali accompagnano una fotografia che lo ritrae in compagnia della: “Io e la mia famiglia stiamo piangendo la perdita della nostra amata, ...

