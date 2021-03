Lulic - Lazio | c' eravamo tanto amati Il capitano ai saluti dopo 10 anni | ma prima

(Di lunedì 29 marzo 2021) Verso i titoli di coda di una storia bellissima senza cambiare il modo di guardarsi. Senada fine stagione saluterà la. È in scadenza di contratto: non ci sarà il rinnovo. Il...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lulic Lazio

La Gazzetta dello Sport

Verso i titoli di coda di una storia bellissima senza cambiare il modo di guardarsi. Senada fine stagione saluterà la. È in scadenza di contratto: non ci sarà il rinnovo. Il capitano biancoceleste ha deciso di tornare in Svizzera dove vive la famiglia. A gennaio ha compiuto 35 ...È finita 7 - 2 , protagonisti soprattutto il Tucu e capitan, schierato a sinistra per l'intera amichevole. Un'ora scarsa di gioco che ha preceduto la domenica libera concessa dai due tecnici ...Così Senad Lulic nel febbraio scorso. Il capitano biancoceleste nutriva ... Per lasciare da capitano la Lazio sul palcoscenico più alto d’Europa.Atalanta, Gasperini formato ‘big match’: solo tre sconfitte nelle ultime 27 con le grandi Guerini, Bava (resp. sett. giov. Torino): «Un ragazzo solare con doti incredibili» Noi e i nostri fornitori ar ...