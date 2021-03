Luca Zaia replica a Katia Ricciarelli: “Capisco lo sfogo, ma aspetti il suo turno per il vaccino Covid” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Capisco lo sfogo di Katia Ricciarelli, una persona sola a casa che possa sentirsi trascurata, ma io ho l’obbligo di difendere la qualità del lavoro sul fronte delle vaccinazioni che il Veneto sta facendo. E non vi sono dubbi”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia ha replicato alle parole di Katia Ricciarelli che ieri, domenica 28 marzo, in diretta da Mara Venier a Domenica In, aveva detto di sentirsi trascurata perché non ha ancora ricevuto la convocazione per la vaccinazione. Zaia ha spiegato che “Katia Ricciarelli ha 75 anni e sa benissimo che arriveremo a farle la vaccinazione ma quando toccherà a lei. Prima di allora vi sono le persone più anziane”. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) “lodi, una persona sola a casa che possa sentirsi trascurata, ma io ho l’obbligo di difendere la qualità del lavoro sul fronte delle vaccinazioni che il Veneto sta facendo. E non vi sono dubbi”. Così il presidente del Venetohato alle parole diche ieri, domenica 28 marzo, in diretta da Mara Venier a Domenica In, aveva detto di sentirsi trascurata perché non ha ancora ricevuto la convocazione per la vaccinazione.ha spiegato che “ha 75 anni e sa benissimo che arriveremo a farle la vaccinazione ma quando toccherà a lei. Prima di allora vi sono le persone più anziane”. L'articolo proviene da Il ...

Advertising

LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Quarta Repubblica' del 29 marzo alle 21.25 su Rete 4: ospite Luca Zaia) Segui su: La Notizia -… - News24_it : Coronavirus, 'i test rapidi non trovano le varianti'. Crisanti, bomba su Zaia: 'Perché così tanti morti in Veneto'… - AretusaMoro : @sabrina__sf Ma che droga usa Zaia? Sarà mica la stessa di De Luca? - Remo2222222 : RT @Libero_official: Vaccino, l'allarme di Luca Zaia: 'Se domani non arrivano le dosi in Veneto, non possiamo andare avanti' - gianny0162 : RT @Libero_official: Vaccino, l'allarme di Luca Zaia: 'Se domani non arrivano le dosi in Veneto, non possiamo andare avanti' -