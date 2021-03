Lotta al Covid, il vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) “Il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile”. Lo rivela il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. “Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire”, dice Medusei. Il vaccino Johnson & Johnson si conserva in normali frighi e non serve richiamo. Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 marzo 2021) “Il commissario per l’emergenzaFrancesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vacciniarriveranno indal 16”. Lo rivela il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. “Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire”, dice Medusei. Ilsi conserva in normali frighi e non serve richiamo.

Advertising

Agenzia_Ansa : La @crocerossa in prima linea nella lotta al Covid-19 dall'inizio della pandemia ha attivato una ricerca immediata… - zaiapresidente : ?? IO MI VACCINO ?? Parte oggi la campagna informativa della Regione del Veneto a sostegno della lotta al COVID-19… - GiovanniToti : Spero che le indiscrezioni che parlano di nessuna zona gialla fino alla fine di aprile siano totalmente prive di fo… - Agenpress : Sottosegretario Pucciarelli: inaugurazione hub vaccini a Genova segnale importante nella lotta al Covid… - gbponz : RT @galietti82: @LorenzoCast89 Ma non ti sarà sfuggito il modo in cui il CorSera festeggia i risultati di Boris nella lotta al Covid, no? S… -