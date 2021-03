Londra zero decessi per Covid dopo sei mesi | inizia l’allentamento delle misure

(Di lunedì 29 marzo 2021) Gran Bretagna. La terra di Johnson sta tornando a respirare. Per la prima volta in seiregistramorti, e sebbene uscire dal lockdown resti un processo graduale da affrontare con cautela, a partire da oggi si può dire che gli inglesi siano un po’ più liberi. La riaperturascuole è avvenuta già a inizio mese, e ora è tempo di ripristinare la “regola dei 6”, che consente di incontrarsi con nuclei familiari diversi dal proprio, anche se sempre in modo ristretto. Inoltre, da oggi, possono riprendere anche le attività sportive individuali da svolgere all’aperto come il tennis. Insomma: èto il cammino verso la normalità. Gran Bretagna, versoAncora, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Londra zero

Con meno di 4mila contagi al giorno e solo 19 decessi in un giorno,per la prima volta, si può dire che le misure abbiano avuto effetto. Limitazioni anche per chi prova a lasciare i ...morti nelle ultime 24 ore: via libera a incontri e sport all'aperto A partire da oggi, due famiglie o gruppi di massimo sei persone possono nuovamente incontrarsi all'aperto in ...Importante merito alla campagna di vaccinazione con quasi 34 milioni di dosi di vaccino inoculate. Numeri davvero confortanti per il Regno Unito.